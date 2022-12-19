صافرات الإنذار تدوي بمقاطعات ميكولايف وزابوروجيا ودنيبرو جنوبي أوكرانيا

كتب عبد الوهاب الجندى

دوت صافرات الإنذار في مقاطعات ميكولايف وزابوروجيا ودنيبرو جنوبي أوكرانيا، تحسبا لهجوم جوي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الإثنين.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن حماية الحدود تمثل أولوية لبلاده.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات الممكنة مع روسيا وبيلاروس.

هذا وقد قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد، أن وحداتها العاملة على محور دونيتسك، واصلت عملياتها الهجومية وسيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك.