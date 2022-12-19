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سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:57 ص
سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف انفجار - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أوكرانية، إن دوى انفجارات ضخمة وقعت منذ قليل في العاصمة كييف، بعد أن دوت صافرات الإنذار في مقاطعات ميكولايف وزابوريجيا ودنيبرو جنوبي البلاد.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية، إضافة إلى تدمير مركز قيادة أوكراني في كراسني ليمان ونظام رادار متنقل أمريكي الصنع بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان "في اتجاه كوبيانسك، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا، وفي اتجاه كراسنو ليمانسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 60 جنديا أوكرانيا".

 

 


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