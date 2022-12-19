زوج يتخلص من حياته ويصيب زوجته بسبب خلافات أسرية فى الشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول "محمد ف م" 33 عاما مقيم قرية بنى شبل مركز الزقازيق، جثة هامدة إثر جرح نافذ بالبطن، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة زوجته "شيماء ال م" 30 عاما بجرح طعنى بالبطن، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزوجته أمام منزل أسرتها بقرية بنى شبل بسبب خلافات زوجية، فقام بإصابتها بجرح طعنى بالبطن وحاول الفرار وعندما محاولة بعض الاهالى الإمساك به قام بطعن نفسه طعنة نافذة بالبطن، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت الاستعلام عن حالة المصابة المتحفظ عليها من قبل الشرطة لسماع أقوالها فى الواقعة.