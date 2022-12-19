اليوم السابع
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زراعة 331 ألف فدان قمحا من بينها 100 بنظام التسطير والمصاطب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:00 ص
زراعة 331 ألف فدان قمحا من بينها 100 بنظام التسطير والمصاطب.. اعرف التفاصيل زراعة محصول القمح
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس "أشرف نصير" مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة محصول القمح تحتل المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصولا استراتيجيا هاما، منوها  إلى زراعة  331 ألف فدان من محصول القمح، حتى الأن، وذلك  من إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام  وتقدر 443 ألف فدان، مشيرا  إلى زراعة  100 الف  فدان بنظام  التسطير والمصاطب.

 

وتحدث  ل" اليوم السابع" عن الفوائد التى أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مع بداية زراعة المحصول والتوسع فى زراعة محصول القمح بالمصاطب بالموسم الجديد لزيادة الإنتاج، فبدأ عدد من  المزارعين يتجهون  إلى الزراعة الحديثة وزراعة القمح بنظام المصاطب لزيادة الانتاج، حيث ابتكرت طريقة زراعة القمح على المصاطب لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية وزيادة الانتاجية لانها تؤدى الي تحسين الصفات المحصولية وينعكس ذلك ايجابيا على الانتاج، حيث  توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع "البذرة " فى الحقل، و انتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الرى، وتساعد فى زيادة سرعة الإنبات نسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، وتعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى أحواض أو على خطوط.

 

وتابع  أن عملية زراعة القمح مستمرة حتى شهر منتصف ديسمبر، وجار التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، كما يعمل الجهاز الإرشاد على القيام بعقد ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب والتى تعود على المزارع بأعلى إنتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.

 

وكانت وزارة الزراعة استعدت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من محصول القمح المحصول الأول، ومتابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار التقاوى.

 

القمح بالشرقية
القمح بالشرقية

 

محصول القمح
محصول القمح

 

 


الشرقية

محصول القمح

زراعة القمح

نظام المصاطب

حقول الشرقية

مديرية الزراعة بالشرقية



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