دورة تدريبية بعنوان "علمني حرفة" بمركز شباب بطينة بمركز المحلة.. صور

نظمت الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للشباب - قسم المشروعات" الدوره التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة" داخل مركز شباب بطينة بمركز المحلة بمتابعه الدكتور علاء نحاسه مدير إدارة شباب المحلة ثان، تهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني الحرفي وإعدادة وفق احتياجات سوق العمل للقضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل الحر.

أوضح الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب أن تنفيذ الدورة التدريبية "علمني حرفة" في مجال عمل الكليم بمركز شباب بطينة التابع لإدارة شباب المحلة ثان بمتابعه الدكتور علاء نحاسه مدير الإدارة، وبمشاركة 25 مشارك خلال الفترة من 18 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2022 ذلك تحت اشراف ايمان الراعى رئيس قسم المشروعات وتدريب الشباب.

أكد يسري الديب وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية أن التدريبات الحرفية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار اعتماد الوزارة خطة التدريب المهنى على مستوى المحافظات وفقا لتوجيهات وزاره الشباب والرياضة، كما أكد وكيل الوزاره على أهمية تلك الدورات التي تساعد الاعتماد على الذات في ظل الظروف الراهنة.