اليوم السابع
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حماية قوت المصريين.. الداخلية تضبط 91 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:53 ص
حماية قوت المصريين.. الداخلية تضبط 91 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (783) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة  (827) طن مواد غذائية وغير غذائية .
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (91) طنا، وفى مجالى حجب و البيع بأزيد للأرز الشعير والأبيض  تم ضبط أكثر من (636) طنا.
 
وفى مجالى حجب و البيع بأزيد للأعلاف الحيوانية تم ضبط قرابة (52) طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من  (27) طنا.
 
وفى مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط (20) طن أسمنت، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (988) قضية من بينها (219) قضية "خبز ناقص الوزن" و(273) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

قوت المصريين

الأجهزة الأمنية

سلع غذائية

السلع الاستراتيجية



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