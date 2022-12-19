جامعة الإسكندرية تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب صباح اليوم الاثنين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مشيراً إلى ضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

وقدم التهنئة لمجلس إتحاد طلاب الجامعة الجديد مؤكداً حرص الجامعة على تفعيل دور الاتحاد وتقديم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية، كما قدم الشكر للاتحاد السابق على كل جهوده خلال فترة تحمله المسؤلية عن العام السابق 2021/2022.

وهنأ المجلس كلية الطب بمناسبة تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والأعتماد للعام الثالث على التوالى.