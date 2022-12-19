توريد 23 ألفا و750 طن أرز وتحرير 256 محضر للمخالفين خلال حملات تموين بدمياط

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، استمرارها فى ملاحقة محتكري السلع لاسيما احتكار الأرز، حملات مكثفة يتم تنفيذها يوميا لمتابعة التزام المزارعين الملتزمين بتوريد كميات الأرز المقررة وكذلك ملاحقة المخالفين.

وأعلنت مديرية التموين بدمياط عن استمرار توريد كميات الأرز لصالح هيئة السلع التموينية حتي منتصف يناير المقبل، وذلك وفق التعليمات التى أقرتها وزارة التموين بشأن إلزام المزارعين بتوريد طن أرز على كل فدان لصالح مضارب القطاع العام، بينما يتم استبعاد من هم أصحاب حيازة فدان أو اقل من عمليات التوريد.

ونجحت محافظة دمياط في توريد 23 ألفا 750 طن أرز حتى الآن مع استمرار عمليات التوريد لحين انتهاء الموعد المقرر.

كما أسفرت حملات مديرية التموين بدمياط عن تحرير 256 محضر للمخالفين لقرارات توريد الارز، وذلك عقب قيام وزارة التموين بحصر أعداد المزارعين على مستوى الجمهورية لمتابعة عمليات التوريد وكذلك ملاحقة المخالفين، وتستمر حملات مديرية تموين دمياط بشكل يومي من أجل ضبط تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال المهندس على الغزاوى، وكيل وزارة التموين، إن محافظة دمياط تعد المحافظة الأولي علي مستوى الجمهورية من حيث معدل التوريد مقارنة بالمساحات المنزرعة، لافتا إلي أنه تم تحقيق نسبة 55% من المستهدف لتوريد الأرز حتى الآن د، مؤكدا استمرار حملات المديرية من أجل استكمال عمليات توريد الارز المقررة.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن الكميات المطلوبة توريدها من محافظة دمياط تبلغ 40 ألف طن، وذلك وفق البيانات عن المساحات المنزرعة والتي لها حق التوريد، مشيرا إلي أنه تم حصر كافة بيانات المزارعين داخل المحافظة من أجل متابعتهم لمعرفة المخالفين.

وأوضح أنه يتم الآن زيارات ميدانية بشكل يومي مستمر للشون والمضارب من أجل استبيان عمليات توريد الارز وملاحقة المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة حيالهم، مشددا أن هناك إجراءات مشددة بحق المخالفين أبرزها مطالبتهم بفروق الأسعار.