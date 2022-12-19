اليوم السابع
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تقنين أوضاع 581 كنيسة ومبنى تابع فى 2022.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:00 م
تقنين أوضاع 581 كنيسة ومبنى تابع فى 2022.. اعرف التفاصيل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت الكنائس المصرية حالة من الانتعاش الكبير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمثل ذلك فى العلاقة بين الكنيسة والمجتمع.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنائس مصر شهدت طفرة كبيرة بعد صدور قانون بناء الكنائس عام 2016.  

ووصل عدد الكنائس التى تم تقنين أوضاعها خلال عام 2022 إلى 581 كنيسة ومبنى تابع لها. 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز أرقام الكنائس التي تم تقنين أوضاعها.

141 كنيسة ومبنى في 12 يناير 2022.

239 كنيسة ومبنى في 20 أبريل 2022.

76 كنيسة فى 16 أغسطس 2022.

125 كنيسة في 14 نوفمبر 2022.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القمص موسى

قانون بناء الكنائس



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