تعرف على جداول نصف العام لجميع المراحل بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد منذ قليل الدكتور محمود فولي شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، جداول امتحانات من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية سواء كانت الثانوية العامة، أو التجارية، الصناعية، الزراعية.