تعرف على السيارات النقل الأكثر ترخيصا خلال 2022

كتبت : أمانى سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن شهر نوفمبر 2022 أن سيارات شيفورلية النقل قد سجلت حوالي 1441سيارة، وجاء في المركز الثاني ماركة نيسان بواقع 139سيارة وفي المركز الثالث سوزوكي 92 سيارة وفي المركز الرابع مرسيدس 84 سيارة المركز الخامس إيسوزو 71 سيارة.

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد ذكرت أعداد سيارات النقل عن شهر أكتوبر 2022 التي تم ترخيصها والتأمين عليها وبلغ عددها حوالى 2379 سيارة من بينها 25 سيارة نقل موديل 2020 و112 سيارة نقل موديل 2021 و579 موديل 2022 و1663 سيارة نقل موديل 2023.

أما سيارات النقل عن شهر سبتمبر فبلغ عددها حوالي 2875 سيارة من بينها 24 سيارة نقل موديل 2020 و102 سيارة نقل موديل 2021 و817 موديل 2022 و1932 سيارة نقل موديل 2023 وبهذا نجد إنخفاض ملحوظ في الاعداد مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2022.