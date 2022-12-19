تشكيل لجنة إدارة مشروع تطوير ورش ومصانع المشغولات الذهبية

كتب إسلام سعيد

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة ادارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية واختصاصات اللجنة برئاسة أحمد محمود سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وضمت اللجنة عضوية المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام لغرف التجارية وأحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وناجي فرج باقي مستشار وزير التموين لشئون الذهب ومحمد أسامة مدير ادارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وايهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات.

وتختص تحديد شروط الاختيار والتقييم للمصانع المتقدمه للحصول علي التمويل المقرر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم مصانع وورش المجوهرات واختيار أنسب 25 مشروع من المتقدمين للاستفادة من التمويل، إعداد قائمة بأسماء تجار الذهب المرشحين لتوريد الخام تمهيدا لإصدار الجهارز لشيكات التمويل لصالحهم وذلك من الأسماء المدرجة لدي مصلحة الدمغة والموازين.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الإشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة، بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور .

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري، علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة، بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور .