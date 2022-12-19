تحطم مروحية من طراز "مى -8" بمنطقة ماغادان الروسية وإصابة أحد أفراد الطاقم

وكالات

تحطمت مروحية من طراز "مي -8" أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في منطقة ماغادان شمال شرقي روسيا، وانقلبت واشتعلت فيها النيران، وأصيب أحد أفراد الطاقم الثلاثة.

وحسب موقع سبوتنيك، ذكرت إدارة التحقيقات الإقليمية الشرقية الخاصة بالنقل في قناتها على "تلجرام"، أنه بحسب البيانات الأولية، وقع الحادث اليوم الاثنين الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن "المروحية من طراز "مي -8"، وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم المتجهة من "ماغادان - 13 - قرية تاختويامسك" نفذت هبوطا اضطراريا بالقرب من قرية تاختويامسك بمنطقة ماغادان .. اصطدمت المروحية بمنشأة وانقلبت رأسا على عقب. واشتعلت فيها النيران.. ولحقت أضرار بأحد أفراد الطاقم".

تم فتح تحقيق فيما يخص الحادث بموجب الجزء 1 من المادة 263 من القانون الجنائي الروسي بشأن "انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل النقل الجوي، مما تسبب في أضرار جسيمة".