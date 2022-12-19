تحريات حادث طوسون بالإسكندرية: سيارة محملة بالدقيق اصطدمت بشابين أثناء ذهابهما للكلية

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، اخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوقوع حادث في شارع 25 بمنطقة طوسون، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مُحملة بالدقيق بالدراجة النارية التي كان يقودها أحدهما خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية في منطقة أبو قير، ما أسفر عن وفاة الشابين، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.