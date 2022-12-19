تحريات حادث طوسون بالإسكندرية: سيارة محملة بالدقيق اصطدمت بشابين أثناء ذهابهما للكلية

شهدت منطقة طوسون شرق الاسكندرية حادث مأساوى عندما لقى شابين مصرعهما صباح اليوم، وجاءت تحريات المباحث فى الحادث انهما طالبان بالفرقة الأولى من كلية التربية الرياضية أبو قير جامعة الإسكندرية بنين، دهستهما سيارة نقل كبرى بشارع 16 المتفرع من شارع 25 في منطقة طوسون شرق الإسكندرية، أثناء تواجدهما على دراجة نارية يقودها أحدهما في الإتجاه إلى محاضرات بكليتهما.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، اخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوقوع حادث في شارع 25 بمنطقة طوسون، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مُحملة بالدقيق بالدراجة النارية التي كان يقودها أحدهما خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية في منطقة أبو قير، ما أسفر عن وفاة الشابين، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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