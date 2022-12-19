اليوم السابع
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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مواطن في القطامية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:07 م
تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مواطن في القطامية حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة حقيبة مواطن بمنطقة القطامية.

وكان تبلغ قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بأنه عقب إيداعه مبلغ مالى بأحد البنوك، وتوجهه لمحل عمله بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (3 أشخاص "غير معلومين لديه")، يستقلون سيارة ملاكى قاموا على إثرها بإستيقافه والإستيلاء على حقيبة يده وبداخلها ( مبلغ مالى - هاتف محمول - مفتاح سيارة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – لأحدهم له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "جزء من المبلغ المالى المستولى عليه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام سيارة مستأجرة، وتقسيم المبلغ المستولى عليه على بعضهم البعض وإنفاق نصيبهم من باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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