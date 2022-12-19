تأجيل نظر قضية قاتل عمته ببورسعيد لـ 16 يناير للمرافعة

بورسعيد - محمد عزام

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية اسماعيل عوكل، تأجيل نظر قضية قاتل عمته ليوم 16 يناير، وذلك للمرافعة.

واستجابت المحكمة لمطلب دفاع المتهمين بالتأجيل، ورفضت مطلب عرض المتهم علي الطب النفسي والعصبي، وذلك لعدم وجود ما يدعو لذلك، وعدم تقديم أية أوراق تشير إلى معاناة المتهم سابقًا بذلك، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الثلاثة، وهم القاتل ومشاركين في بيع المسروقات.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر 8 عام 2022، وحدثت بدائرة قسم العرب، والمتهم فيها "ا س ح م" وآخرين، وقتل خلالها المجني عليها أم هاشم حسن محمد المجاور عمداً مع سبق الإصرار، وتوجه إلى وحدتها السكنيه الكائنة بشارع الزقازيق، وعلى إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ مالي ورفض المجني عليها، قام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها، وتم توثيق القضية بالقتل العمد.