بني سويف تنظم ورشة عمل لتدريب ورفع كفاءة العاملين في منظومة تراخيص المحال

بنى سويف هانى فتحى

نظمت محافظة بني سويف اليوم، ورشة عمل لتدريب العاملين بالوحدات المحلية على التعامل مع قانون المحال العامة 145 لسنة 2019، ولك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة

حيث شارك في ورشة العمل " التي عقدت بقاعة ديوان عام المحافظة " مسؤولو لجنة الإشراف على المراكز ، مديرو المراكز التكنولوجية ، مديرو إدارات الترخيص ومشرفو النظام والشباك بالمراكز، وفي حضور المهندس محمد أحمد جمال _وزارة التخطيط ، داليا فيض الله - اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة

وتم خلال ورشة العمل شرح لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية والتعريف بأدوار اللجنة العليا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومراكز إصدار التراخيص و الجهات الخارجية وكيفية إشراكهم بدورة العمل المميكنة والاشتراطات العامة والخاصة للأنشطة وتصنيفها وتكويدها وجدول الرسوم ونماذج الطلبات الخاصة بالمحال العامة

كما تناولت الورشة تعريف مكاتب الاعتماد ودورها بالقانون والتدريب العملي على شاشات المنظومة ( الشاشة الرئيسية / شاشة إعدادات الجهة وما فيها من شاشات فرعية ( إدارات، موظفين، مكاتب اعتماد ،صلاحيات شاشات ،صلاحيات تقارير إعدادات الخزينة وبيانات الجهة)،شاشة إدارة التراخيص (إضافة الرخص كم تراكمي، بحث عن الرخص) ،شاشة خدمة المواطنين (طلب جديد، بحث عن الطلبات، صندوق الوارد، ضبط المعاملة)، شاشة التقارير وأهميتها، حيث تم استعراض وشرح دورة العمل بشكل مفصل بداية من مراكز الإصدار مروراً بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية



ورشة عمل لتدريب ورفع كفاءة العاملين (1)