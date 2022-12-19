بشائر الشتاء عودة المطر مجددا.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرصها الـ72 ساعة المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية عودة فرص الأمطار من جديد، وذلك من اليوم وحتى الخميس المقبل، تزامنا مع بدايات فصل الشتاء رسميا الذى يبدأ الأربعاء المقبل.

وينشر "اليوم السابع" خريطة الأمطار خلال ال 72 ساعة المقبلة، كما يلى:

- الإثنين 19 ديسمبر:

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 20 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30: 40 ٪ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- الأربعاء 21 ديسمبر والخميس 22 ديسمبر:

فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.