بابا الفاتيكان يتوجه إلى مارسيليا فى 2023 لحضور اجتماع اساقفة البحر المتوسط

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أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اعتزامه التوجه إلى مدينة مارسيليا عام 2023 بمناسبة اجتماع أساقفة البحر الابيض المتوسط.



وقال بابا الفاتيكان - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية "إنني قد اتوجه العام المقبل إلى مارسيليا لحضور لقاء البحر الأبيض المتوسط ​​"، موضحا أنها لن تكون زيارة رسمية لرئيس دولة الفاتيكان في فرنسا.



ومن المقرر أن تستضيف مدينة مارسيليا الفرنسية عام 2023 في موعد لم يتم تحديده بعد، اجتماع أساقفة البحر الأبيض المتوسط حيث عقد الاجتماع الاخير في فبراير عام 2022 في مدينة فلورنسا الإيطالية.



يذكر أن مؤتمر البحر الأبيض المتوسط الأخير جمع أساقفة ورؤساء بلديات من نحو عشرين دولة مختلفة، بالإضافة إلى قادة الكنائس الكلدانية والمارونية والأرمن الكاثوليك وغيرها من كنائس الشرق. والمؤتمر الذي انعقد في مدينة فلورنس الايطالية حمل عنوان "حوض المتوسط: حدود سلام" وشارك به ايضا البطريرك السرياني الانطاكي "يوسف الثالث يونان" وتحدث خلال المؤتمر عن الأوضاع الراهنة والمآسي التي ألمت ببلدان عدة في الشرق بعد كل هذه الأعوام من الحروب والكوارث والمعاناة وجدد شكره لمقدمي المعونة للنازحين والمهاجرين.