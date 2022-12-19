الهيئة العامة للكتاب: الحياة الثقافية شكلت وجدان الشعب المصرى

قال الدكتور أحمد بهى الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، إن مصر تميزت بتنوع ثقافاتها وكلها متشابكة فى نسيج واحد وهو النسيج الوطنى الذى يتمثل فى تفاعل مصر مع الثقافات المختلفة، حيث تواصلت مع حضارات العالم القديم والحديث.

وتابع بهى الدين خلال كلمته بمنتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية ، أن الحياة الثقافية شكلت وجدان الشعب المصرى وحصونهم، وأكسبتهم القدرة على المقاومة عبر الزمان، مشيرا إلى أن مصر واحدة من أولى الدول التى وقعت اتفاقيات متعددة فى التنوع الثقافى.

وأضاف "تقوم استراتيجية وزارة الثقافة على تعزيز واحترام التنوع وتمكن المصرى من إدراك تاريخه وثرائه الحضارى، وأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وتعمل الوزارة على ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء وتنمية الموهوبين والمبدعين ودعمهم".