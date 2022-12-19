النيران تلتهم مبانى بعثة الاتحاد الأوروبى فى جمهورية إفريقيا الوسطى

وكالات

اشتعلت النيران في المباني التي تضم مكاتب بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفاد سفير الاتحاد الأوروبي، لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، دوجلاس داريوس كاربنتر، عبر "تويتر"، "اشتعلت النيران في مباني بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بانغي ليلة الاثنين، ولم يصب أحد، نشكر شركاءنا مسبقا على صبرهم أثناء إعادة تنظيم أعمال البعثة".

يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى للبعثات الأجنبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، ففي صباح يوم الجمعة الماضي، تعرض مدير البيت الروسي في العاصمة بانجى، دميتري سيتوي، لمحاولة اغتيال من خلال تفجير طرد أرسل إلى مكتبه، نقل إثرها إلى المشفى في حالة خطرة.