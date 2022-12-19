المشدد 10 سنوات لسائق يبيع مخدر الكوكايين على عملائه فى الفنادق

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، بنعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 وغرامة 100 الف جنيه بتهمة الإتجار فى مخدر الكوكايين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، وأمانة سر محمد لاشين وعبد الله أبو ضيف، وإيهاب شكرى.

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث، عن قيام المتهم سائق بترويج المواد المخدرة على عملائه فى الفنادق بنطاق دائرة قسم قصر النيل، تم استذان النيابة العامة، وتكثيف التحريات تبين ان المتهم يعتزم بيع مخدر الكوكاكين على عميل له فى أحد الفنادق بمنطقة الزمالك، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى مخدر الكوكاين واحالته لمحكمة الجنايات.