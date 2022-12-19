المدارس تنفى ربط تسليم المهام الادائية بسداد الرسوم الدراسية

كتب محمود طه حسين

أكدت بعض المدارس الرسمية عدم صحة ما تم تداوله بشأن ربط تسليم المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالى، موضحة أن تسليم المهام الأدائية ليس علاقة بالمصروفات الدراسية والمصروفات الدراسية موزعة على أقساط تصل إلى 3 دفعات.

أعلنت المديريات التعليمية ضوابط وطرق وآليات تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى المهام الادائية ضمن تقييمات الفصل الدراسي الأول.

واكدت المديريات التعليمية، أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الادائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة ، على أن يقيم الطلاب فى مادة القيم واحترام الآخر وفقا لمعدلات أدائهم، أما أنشطة التربية الفنية والموسيقية والتوكاتسو والبدنية يقيم فيها الطلاب من خلال المعلم وفق نواتج التعلم ويسار إليها " اجتياز ولم يجتز"

ويعتبر تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ومخصص لها 35 درجة موزعه بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و 5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج، ويكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم : المهام الأدائية نوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتان دراسيتان، موضحة أن المهام الأدائية تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم التلميذ على ضوئه

وأوضحت الوزارة أنه يتم تنفيذ المهمة داخل الفصل حيث يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى على طلابه، ويختار الطالب واحدة منها ، بحيـث ينتهـى منهـا خلال الفترة المحددة مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم، مشيرة إلى أن الدرجات المخصصة للمهام الأدائية مهمة فى طريقة احتساب نجاح الطلاب فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

وأشارت الوزارة، إلى أن تقييم الطلاب فى المهام الأدائية ليس من خلال امتحان بالشكل المعتاد، بل يتم تطبيق المهام الأدائية لطلاب النظام الجديد فى التعليم، وتنفيذها فى صورة نشاط، متابعة: الـ"35 درجة المخصصة للمهام الأدائية تكون فى كل مادة دراسية ويكون تقييم الطلاب فى المهام الأدائية بشكل يومى داخل الفصول الدراسية مع استكمال اليوم الدراسى بشكل طبيعى دون أى تعطيل للدراسة، كما يمكن للتلميذ الاستعانة بالكتاب المدرسى أثناء تأدية النشاط المرتبط بالمهمة التى يؤيدها.