الكشف عن 117 ألف سيدة بالشرقية ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 117 ألفا و419 سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر 2020.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدي ب HBV ، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة.

وأضاف أن خدمات المتابعة والعلاج تقدم من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، مشيراً إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، ودعمها المستمر بالمستلزمات الطبية، مع ضمان خصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وتدريب مقدمي الخدمة على حسن الإستقبال والتعامل مع المترددات علي المبادرة الرئاسية.

وتابع "مسعود" بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للسيدات الحوامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، في عدد 358 نقطة.