"القومى للمرأة" يطلق برنامجا تدريبيا للمرأة الأفريقية وريادة الأعمال للأفارقة

نظم المجلس القومى للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال"، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بقيادة السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة، وتستهدف عدداً من رائدات الأعمال بالدول الأفريقية المختلفة، بهدف تعريفهن بمبادئ ريادة الأعمال وسمات رائدة الأعمال، بالإضافة إلى تبادل قصص النجاح والخبرات المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة الإدارة العامة للاتفاقات الدولية والتعاون الدولي، وممدوح ربيع منسق عام الدورات بالوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، ويستمر البرنامج التدريبى على مدار 5 أيام، خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر الجارى.

وافتتحت الدكتورة نجلاء العادلى فعاليات البرنامج التدريبى بتوضيح أهدافه التى تتمثل فى مساعدة السيدات الريفيات فى فهم كيفية إدارة المشروعات، وتعليم السيدات والفتيات مهارات شخصية تساعدهن فى إدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى الأمور الحياتية للأسرة، وكيفية عمل نموذج خطة عمل المشروع.

كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعم وتمكين المرأة المصرية، واستعرضت جهود المجلس بملف تمكين المرأة، مؤكدة أنه الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية، بالإضافة إلى مساهمته بوضع السياسات والبرامج والإشراف على الجهود التى تقوم بها الحكومة لتمكين المرأة.

وتحدثت عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى أعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية، والتى تتضمن 4 محاور هى التمكين السياسى والقيادة والتمكين الإجتماعى والإقتصادى والحماية ومحوررى الثقافة والتشريعات كمحاور متقاطعة، موضحة أن التمكين السياسى يتضمن مساعدة للمرأة فى الوصول إلى المناصب القيادية وزيادة عدد السيدات فى مجالس البرلمان والمجالس المحلية، كما أشارت إلى دور مكتب الشكاوى والخدمات التى يقدمها للسيدات، وتطرقتت إلى التشريعات والقوانين المصرية التى تغلظ العقوبات ضد مرتكبى جرائم التحرش والختان وغيرها من الجرائم.

واستعرضت سمر دسوقى المدربة المعتمدة لريادة الأعمال والتثقيف المالى من منظمة العمل الدولية تعريف ريادة الأعمال، وأهدافها ومميزاتها وأنواعها، وخطواتها، وتعريف المشروعات الصغيرة.

كما تحدثت هبه عبد المنعم المدربة المعتمدة لريادة الأعمال والتثقيف المالى من منظمة العمل الدولية عن تعريف المساواة بين الجنسين، والفرق بين العمل الإنتاجى والإنجابى والأسرى والعمل الاجتماعي.