العائلة المالكة فى بوتان تخطف الأضواء خلال احتفالات العيد الوطنى.. صور

كتبت ريهام عبد الله

خطف أبناء ملك وملكة بوتان الأضواء، فى العرض الوطنى، بينما احتفلت العائلة المالكة باليوم الوطنى للبلاد، وحضر ولى العهد جيجمى، ستة أعوام، والأمير يوجين ، عامين، الاحتفالات مع الملك جيجمى خيسار وانجتشوك والملكة بيما، اليوم، فى ثيمفو، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بدا الأميران الصغيران، اللذان يرتديان ملابس تقليدية مثل والديهما، مستمتعين بحدث اليوم، وفى هذه الأثناء، كانت الملكة والملك، اللذان كانا يرتديان الزى التقليدى أيضًا، يبدوان متوازنين وملكيين أكثر من أى وقت مضى، وأظهرت صورة للحدث الأميرين، من العائلة المالكة وهما يقفان بالقرب من والديهما بينما كانا يشاهدان الاحتفالات مع أفراد آخرين من العائلة المالكة.



العائلة المالكة فى بوتان

وقف جيجمى وريث العرش بالقرب من والده، كما لو كان يتعلم مهام منصبه الملكى المستقبلي، وفى هذه الأثناء، كان شقيقه الأصغر، المولود فى عام 2020، يرتدى زيا ذهبيًا ومرتاحًا بين ذراعى والدته، بينما كان يراقب الحدث.

فيما ارتدت الملكة بيما ملابس تقليدية ملفتة للنظر بدرجات اللون الأرجوانى والبرتقالي، وحافظت على شعرها مفرودًا، وكان زوجها، الملك وانجتشوك، مبتهجًا بالفخر وهو يقف بالقرب من عائلته، قدم الراقصون والمغنون تحية للعائلة المالكة، بينما فى المنصة، شجعهم أفراد من الجمهور المدعوون لحضور الحدث.



احتفالات العيد الوطنى في بوتان



ملكة بوتان وابنها