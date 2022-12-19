الصغرى 14 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام الشتاء

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل أول أيام فصل الشتاء فلكيا، والذى سيشهد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأربعاء المقبل أول أيام الشتاء، القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 14 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة، و شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.