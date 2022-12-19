الرئيس البيلاروسى: الغرب يقود حربا بالوكالة ضد روسيا

كتب أحمد عرفة

قال ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي، إننا نركز على تعزيز التعاون مع روسيا، متابعا: تأثير العقوبات ضد بلدينا يتراجع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس البيلاروسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الغرب يقود حربا بالوكالة ضد روسيا.

وتابع الرئيس البيلاروسي: الغرب يقود حربا بالوكالة ضد روسيا عبر أوكرانيا، موضحا أن العقوبات الغربية ضد مينسك وموسكو بدأ تأثيرها يتلاشى.

وقال الرئيس البيلاروسي: مع روسيا نستطيع الصمود وتطوير اقتصادينا، ونركز على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا.