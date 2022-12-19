اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني بتزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:39 م
الرئيس الأوكراني بتزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات

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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، من الزعماء الغربيين المجتمعين في لاتفيا، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تزويد بلاده بمجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة.

ووجه زيلينسكي طلبه لسوناك، خلال كلمة عبر دائرة فيديو، مخاطباً اجتماعاً في ريجا لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة، قائلاً: "أطالبكم بزيادة إمكانية تزويد بلدنا بمنظومات دفاع جوي، والمساعدة في التعجيل بالقرارات ذات الصلة التي سيتخذها شركاؤنا".

وتضم قوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا- والتي تم تشكيلها للاستجابة سريعا للأزمات في شمال أوروبا- الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.

وبينما يدعم الحلفاء الغربيون، بقيادة الولايات المتحدة، أوكرانيا بالتمويل والتدريب العسكري وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، تقول كييف إنها لا تزال بحاجة إلى المزيد للتصدي للغزو الروسي.

 

 


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