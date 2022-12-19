اليوم السابع
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"الجيزة": تخطيط مرورى وتحديد للسرعة بمحور صفط اللبن.. صور

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:44 ص
"الجيزة": تخطيط مرورى وتحديد للسرعة بمحور صفط اللبن.. صور تخطيط محور صفط اللبن
كتبت - مرام محمد

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انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة من تنفيذ أعمال التخطيط الأرضي (المرورى) لمحور صفط اللبن، الرابط بين الطريق الدائري وشارع ثروت وميدان جامعة القاهرة بطول حوالي 8ك بالاتجاهين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن رفع كفاءة وتطوير كافة المحاور المرورية بمحافظة الجيزة.
 
وشملت أعمال التطوير بالمحور، وضع علامات تحذيرية وإرشادية لتوعية قائدي المركبات بسرعة الطريق وأماكن الطوارئ على طول المحور حفاظا على السلامة العامة.
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، في إطار تنفيذ أعمال رصف وتطوير المحاور والطرق لتيسر الحركة المرورية.
 
جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1.5 مليار جنيه، شملت تطوير ورصف وتوسعة عدد من الشوارع ما بين رئيسية وفرعية وتركيب أعمدة إنارة وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف الأمطار، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، لخدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات.
 
تحديد السرعة بمحور صفط اللبن
تحديد السرعة بمحور صفط اللبن

تخطيط محور صفط اللبن في الجيزة
تخطيط محور صفط اللبن في الجيزة

تخطيط مرورى بمحور صفط اللبن
تخطيط مرورى بمحور صفط اللبن

تخطيط مرورى وتحديد للسرعة بمحور صفط اللبن
تخطيط مرورى وتحديد للسرعة بمحور صفط اللبن
 

محور صفط اللبن

محاور مرورية

طرق

محاور

الدائري

ميدان جامعة القاهرة

الجيزة



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