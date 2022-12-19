التنمية المحلية: حملات مكثفة للتأكد من توافر السلع وإعلان قائم الأسعار

كتب على عبد الرحمن

تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الحملات التى قامت بها محافظا الجيزة والمنيا وأسوان و البحيرة و بنى سويف والإسكندرية والدقهلية وأسيوط والقليوبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وإعلان الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

ونشرت وزارة التنمية المحلية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورًا من الحملات التي شنتها المحافظات، مؤكدة أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية شدد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة آلية الشراء والبيع والتأكد من إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح ورصد محتكرى السلع والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على ضرورة التعامل الحازم مع أى منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان الأسعار أو من يقوم باحتكارها مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم .