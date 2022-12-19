"التموين" تشن حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت الداخلية حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، ونجحت شرطة التموين في ضبط عددا من القضايا، وتحريز سلع غذائية مجهولة المصدر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الخاص بمخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعى الحالى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول، متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، واطلع الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور علي المصيلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذين يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 شهور، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذي يكفي لمدة عام كامل.

ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.