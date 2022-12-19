"التضامن" تجري عمليات قلب وعيون لغير القادرين فى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال النصف الاول لشهر ديسمبر ،فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، باجراء 27عملية قلب وعيون، فضلا عن تسليم(9) أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، اوالحالات التى تسليمها اى مساعدة اومشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان في" تصريحات صحفية"، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت على مدار السنوات السابقة فى جانب عمليات العيون فى محافظة أسوان 9,263عملية عيون، وفى مجال عمليات القلب تم اجراء 191عملية جراحية، فضلا عن تسليم 131جهاز تعويضيى وطرف صناعى بجميع قرى ومراكز أسوان .