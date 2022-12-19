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الاتصالات: 90 مليون جنيه قيمة التحصيلات بالبوابة الإلكترونية هذا العام

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:42 م
الاتصالات: 90 مليون جنيه قيمة التحصيلات بالبوابة الإلكترونية هذا العام المهندس خالد العطار
كتب محمد عبد المجيد

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قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى، إن وزارة الاتصالات قامت بإجراءات مختلفة فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، كاشفا عن أن البوابة الإلكترونية تمتلك حتى الآن 168 خدمة، والعام الماضى كان عدد التحصيلات على البوابة حوالى 43 مليون جنيه، أما هذا العام تخطينا 90 مليون جنيه. 
 
وأضاف نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى خلال وجوده ضيفا اليوم الإثنين، على برنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن الخدمات التى تم إضافتها بالبوابة منها خدمات الزراعة والتي لم نعلن عنها بالشكل الكافى، لكن هناك 22 خدمة بالمزارع ونستهدف خدمات جديدة سيتم إضافتها قريبا، لكن هذا العام تم إضافة أكثر من 68 خدمة جديدة وأكثر من 2.5 مليون سجلوا زيادة هذا العام، والزيادة على حسب التقرير الذى خرج اليوم بحوالي 20% عن العام الماضى فى استيعاب الناس للمنصة الرقمية. 
 

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات

البوابة الالكترونية

الحياة اليوم



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