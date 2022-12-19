الأمير هارى وميجان ماركل يريدان اعتذار من العائلة المالكة البريطانية

كتبت ريهام عبد الله

يريد الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، اعتذارًا ملكيًا، بعد أن تلقت ناشطة خيرية، الأعمال الخيرية التى تعرضت للإهانة، نجوزى فولانى، اعتذارًا فى القصر، ويقال إنهم شعروا بالغضب بعد أن أقام مساعدون للملك تشارلز، لقاء "مصالحة" مع السيدة فولانى - لكنهم لم يفعلوا الشيء نفسه معهم، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.



ميجان ماركل والامير هارى

وكشفت الصحيفة أن دوق ودوقة ساسكس يدفعان العائلة المالكة لتقديم أول عرض سلام فى قمة ملكية والاعتراف بأنهم تعرضوا للظلم، فيما يقال إن هارى وميجان، اللذان انتقدا بشدة العائلة المالكة فى مسلسلاتهما الوثائقية على نتفليكس، يعتقدان أنهما ضحية "المعايير المزدوجة" بعد أن التقت فولانى بالسيدة سوزان هاسى الجمعة الماضية فى قصر باكنجهام.

الاجتماع الذى اعتذرت فيه السيدة هوسي، 83 عامًا، عن "استجواب" رئيس المؤسسة الخيرية بشأن خلفيتها، تم الترتيب له بسرعة بعد أن أهانتها فى إحدى المناسبات الشهر الماضي.



نجوزى فولانى والليدى سوزان هوسى

ولكن الليلة الماضية، قال مصدر مقرب من عائلة ساسكس لصحيفة صنداى تايمز: "لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق عندما أثار هارى وميجان مخاوف مختلفة، لا اجتماع أو اعتذار رسمى أو تحمل المسئولية أو المساءلة، من الصعب ابتلاع ذلك - 100 فى المائة نعم يرغبون فى عقد اجتماع ".

ومن جهته قال هلى فى الفيلم الوثائقى: "كان على أن أتصالح مع حقيقة أننا ربما لن نحصل على مساءلة حقيقية أو اعتذار"، ويقال إن هارى وميجان المقيمان فى كاليفورنيا يرغبان فى "اجتماع مصالحة" قبل تتويج الملك تشارلز الثالث فى مايو المقبل ، والذى ورد أنهما سيدعوان إليه.