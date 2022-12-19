اليوم السابع
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الأرصاد: أجواء مستقرة على مدار اليوم وفرص أمطار على السواحل الغربية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:41 ص
الأرصاد: أجواء مستقرة على مدار اليوم وفرص أمطار على السواحل الغربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا.

 

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مستقرة على مدار اليوم مع فرص تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية، ويسود طقس خريفى دافىء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

 

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.


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