إصابة 9 أشخاص فى تصادم 3 سيارات على طريق فرعى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق العش طريق فرعى بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق نتيجة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين نتج عن حادث التصادم إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على إحدى الطرق بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج بين 3 سيارات ووجود مصابين تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا ورفع أثار الحادث.

وبالفحص تبين من المعاينة الأولية وقوع مصادمة بين 3 سيارات على طريق العش طريق فرعى بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج نتج عن الحادث إصابة ه . أ . ك 45 سنة بإشباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة أ . م . ا . ح 50 سنة بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وإصابة ر . ع . م . ح 35 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج جارح بالجبهة، وإصابة د . ف . ج . ن 37 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وم . م . م ع 35 سنة بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وع . ا . ع 27 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة أ . ر . ا 32 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة أ . ف . ع 22 سنة بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وإصابة م . ع . م 5 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه لإجراء شئونها وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطرريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.