اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين بأعيرة نارية فى مشاجرة بالفيوم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:16 ص
إصابة شخصين بأعيرة نارية فى مشاجرة بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب مواطنان، في مشاجرة، إستخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية أبو جندير، بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع مشاجرة بقرية أبو جندير، بمركز اطسا، ووجود مصابين، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من محمد ح أ 27 سنة مصاب بطلق ناري خرطوش بالساقين، واحمدح ا 37 سنة مصاب بجرح بالرأس، وتم نقل المصابين ااي مستشفي اطسا المركزي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


المشاجرات بين العائلات

مستشفي اطسا

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة