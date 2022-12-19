إصابة شخصين بأعيرة نارية فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان، في مشاجرة، إستخدمت فيها الأسلحة النارية، بقرية أبو جندير، بمركز اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع مشاجرة بقرية أبو جندير، بمركز اطسا، ووجود مصابين، وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من محمد ح أ 27 سنة مصاب بطلق ناري خرطوش بالساقين، واحمدح ا 37 سنة مصاب بجرح بالرأس، وتم نقل المصابين ااي مستشفي اطسا المركزي، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.