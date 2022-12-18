‫الرى تواصل حملات التوعية المائية لطلاب المدارس ببورسعيد

كتبت أسماء نصار

نظمت وزارة الموارد المائية و الري ندوتى توعية بمدرستين بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية ببورسعيد تحت عنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها"، وذلك فى اطار حملات التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه.

وتهدف الندوات إلى توعية طلاب المدارس بأهمية المياه واستعراض الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتبني السلوكيات الإيجابية بما يساهم في الحفاظ على المياه.

وتطرقت الندوة إلى الحديث عن التحديات المائية وعلاقتها بقضية التغيرات المناخية ودور الإعلام فى نشر الوعى بأهمية تبنى جميع فئات الشعب خاصة الشباب العديد من السلوكيات البناءة والإيجابية للحد من مخاطر التغيرات المناخية.

تناول اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة في التنمية والتنقية والترشيد والتهيئة في مواجهة العجز المائى بالتعاون معالجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.