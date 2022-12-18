وزير الاتصالات يطلق النسخة المصرية من برنامج "شارك تانك" لاكتشاف المبدعين

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات إطلاق النسخة المصرية من برنامج الواقع الجديد "شارك تانك - Shark Tank " تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد البرنامج هو الأول من نوعه فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم؛ حيث يهدف إلى اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الأول من برنامج "شارك تانك مصر" فى يناير 2023 فى إطار الشراكة بين شركة IMP وSony صاحبة الشكل العام للبرنامج "الفورمات"، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

أقيم حفل الاطلاق فى المتحف المصرى الكبير؛ بحضور عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو منسى مؤسس شركة IMP والرئيس التنفيذى لشركة IEvents، وعدد من مسئولى شركات القطاع الخاص.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبرنامج "شارك تانك مصر" تأتى فى إطار حرصها على تشجيع بناء قاعدة عريضة من الكيانات الداعمة لريادة الأعمال القائمة على الإبداع بمشاركة القطاع الخاص المحلى والعالمى ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الأكاديمية؛ لافتا إلى أن البرنامج يهدف الى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ مؤكدا على دور الإعلام كشريك أساسى لدعم جهود الدولة فى تمكين الشباب وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إطلاق مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" لنشر مراكز الابداع التكنولوجى فى جميع المحافظات، حيث تتحالف الوزارة مع القطاع الخاص كمشغلى للمراكز من أجل تهيئة بيئة الابداع واكتشاف المبدعين ودعم رواد الأعمال وتنمية المهارات الرقمية؛ موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى إطار خطة تستهدف نشر المراكز فى كافة المحافظات للوصول إلى عدد 30 مركزا وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تستهدف من نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى ربوع الدولة؛ سد فجوة المهارات الرقمية وتحقيق العدالة فى التنمية والمساواة بين الجنسين فى الحصول على فرص التعلم والعمل وريادة الأعمال فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مؤكدا على حرص الوزارة على جذب كيانات عالمية مثل بلج أند بلاى و500 جلوبال ككيانات قامت ببناء وتشغيل أنظمة إيكولوجية مؤثرة عبر محاور مختلفة فى دول مماثلة فى جميع أنحاء العالم ويمكنها جذب شبكة واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركات لتطوير النظام الإيكولوجى المصرى لريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة أثمرت عن تحقيق منظومة الإبداع وريادة الأعمال بمصر نموا ملحوظا ونجاحات كبيرة وتواجد ريادى على الساحة الشرق أوسطية والعربية والأفريقية؛ مشيرا إلى أن مصر حصلت فى 2021 على المركز الأول فى أفريقيا والمركز الثانى فى الشرق الأوسط فى عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة بقيمة 147 صفقة وعلى المركز الثالث فى أفريقيا وكذلك فى الشرق الأوسط فى إجمالى الاستثمارات بقيمة 491 مليون دولار.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة من شركة ستارت أب جينوم لعام 2022 وضع مدينة القاهرة ضمن أفضل 15 بيئة للشركات الناشئة على مستوى العالم، وفى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وكذلك جاءت القاهرة من العشرة الأوائل فى قائمة أفضل 100 بيئة ناشئة على مستوى العالم فيما يخص التمويل، وذلك بعد تقييم 275 بيئة للشركات الناشئة من 100 دولة حول العالم؛ لافتا إلى أن البرامج التليفزيونية حول ريادة الأعمال تأتى ضمن الآليات الأكثر فاعلية التى تحرص الوزارة باستمرار على رعايتها لزيادة الوعى وبناء القدرات فى هذا المجال وكذلك إتاحة التمويل وفرص النمو لرواد الأعمال المشاركين.

وفى إطار رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرواد الأعمال المشاركين فى البرنامج؛ أعلن الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم منح عضوية فى جميع مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" لجميع الشركات المشاركة فى هذا البرنامج والتى تتيح لهم التواجد بالمراكز، والأولوية فى الاستفادة مما تقدمه المراكز من خدمات تحفيزاً للمزيد من نجاحات رواد الأعمال.

يذكر أنه يتم اختيار الأفكار المشاركة فى النسخة المصرية من برنامج " شارك تانك Shark Tank"، اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وقد تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.