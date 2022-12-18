وزيرة التضامن تسلم الجوائز للفائزين بمسابقة برنامج "5 تركيز" بالإذاعة.. صور

كتب مدحت وهبة

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الفائزين بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعى فى الإذاعة المصرية والتى تم إطلاقها خلال شهر رمضان، جوائز المسابقة، حيث فاز 60 متسابقًا بجوائز مادية نظير اجاباتهم على الأسئلة التى طرحت فى برنامجالوزارة " 5 تركيز" على شبكة البرنامج العام، خلال شهر رمضان الماضي.

حضر توزيع الجوائز محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، رضا عبد السلام رئيس شبكة القرآن الكريم، والدكتور محمد لطفى رئيس شبكة البرنامج العام، والإعلامية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وشيرين فتحى المستشار الإعلامى لوزارة التضامنالاجتماعى والمشرف على برامج وزارة التضامن الاجتماعى فى الإذاعة المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك شراكة كبيرة بين وزارة التضامن الاجتماعى والإذاعة المصرية، حيث تهدف هذه الشراكة إلىالاهتمام والوصول للمواطن من أجل التوعية بخدمات وأنشطة الوزارة والتواصل مع المواطنين فى إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعيعلى الوصول لكل بيت مصري، وذلك لتقديم كافة خدماتها المتنوعة فى مختلف الفئات العمرية للأطفال والشباب والسيدات وكبار السن والمسنين وذوى الإعاقة والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

وأضافت القباج، أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تستمع للمواطنين وكافة آرائهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة وأيضا انتقاداتهم وشكواهم، لافتة إلى تواصل وزارة التضامن الاجتماعى جاء مع الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام وأيضا القاهرة الكبرى للوصول لكافة البيوت المصرية، مؤكدة على تأثير القوة الناعمة فى تشكيل الوعى.

ومن جانبه عبر محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن سعادته بالشراكة والتعاون البناء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى البرامج التى تقدمها الإذاعة المصرية ومحطات البرنامج العام والقاهرة الكبرى خاصة إذاعة القرآن الكريم والتى يستمع إليها أكثر من 45 مليون شخص، حيث تقدم تلك البرامج بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية أنه يتم الإعداد حاليًا إلى عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم العديد من البرامج التى تهتم وتوضح دور وأنشطة وخدمات وزارة التضامن الاجتماعى والتى تستهدف الأطفال والشباب وكبار السن والمسنين وذوى الإعاقة على أن يتوسع ذلك النشاط خلال الفترة المقبلة.