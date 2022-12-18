هيئة الانتخابات التونسية تبحث نتائج الانتخابات التشريعية

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عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء اليوم الأحد، اجتماعا حول نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس.



وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، قد تفقد في وقت سابق اليوم مركزي تجميع النتائج بالهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 والهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 2.



يأتي ذلك في إطار متابعة سير عمل الهيئات الفرعية والاطمئنان على أن عملية التجميع والفرز وإعداد المحاضر والتقارير الخاصة بنتائج انتخابات مجلس نواب الشعب تسير في أحسن الظروف وضمن المواعيد المحددة.