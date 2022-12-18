مقتل 10 أشخاص جراء حريق بمدينة "مونتنلوبا" الفلبينية

أ.ش.أ

أكدت السلطات الفلبينية مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر، وذلك في حريق اندلع بمنطقة سكنية في مدينة "مونتنلوبا"، صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقال المسئول بإدارة الإطفاء في المدينة يوجين بريونيس - نقلا عن قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأحد، إن القتلى حوصروا في المنزل الواقع بشارع "بروجر" في منطقة "بارانجاي بوتاتان" الذي اشتعلت فيه النيران، مضيفا أن السلطات تمكنت من السيطرة على الحريق في حوالي 20 دقيقة، ولم تمتد النيران إلى أي منزل آخر.