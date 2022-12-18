اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:28 م
أكرم القصاص
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مقتل 10 أشخاص جراء حريق بمدينة "مونتنلوبا" الفلبينية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:03 م
مقتل 10 أشخاص جراء حريق بمدينة "مونتنلوبا" الفلبينية حريق - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت السلطات الفلبينية مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر، وذلك في حريق اندلع بمنطقة سكنية في مدينة "مونتنلوبا"، صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقال المسئول بإدارة الإطفاء في المدينة يوجين بريونيس - نقلا عن قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأحد، إن القتلى حوصروا في المنزل الواقع بشارع "بروجر" في منطقة "بارانجاي بوتاتان" الذي اشتعلت فيه النيران، مضيفا أن السلطات تمكنت من السيطرة على الحريق في حوالي 20 دقيقة، ولم تمتد النيران إلى أي منزل آخر.

 


الفلبين

مونتنلوبا

حريق

بارانجاي بوتاتان



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