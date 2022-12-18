اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة 5 أخرين فى قصف أوكراني على بيلجورود​ الروسية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:50 م
مقتل شخص وإصابة 5 أخرين فى قصف أوكراني على بيلجورود​ الروسية أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلن حاكم ​بيلجورود​ الروسية فياتشيسلاف جلادكوف الأحد، سقوط ضحية و5 جرحى في ضربات على المدينة القريبة من أوكرانيا.

وأشار جلادكوف حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجمة صاروخية تعرضت لها المدينة وضواحيها، وتسببت في تحطم زجاج النوافذ في عدد من المنازل، الأمر الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة بين متوسطة وخطيرة، تم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. 

وكانت السلطات في دونيتسك قد أعلنت- في وقت سابق- مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، وسط مواصلة القوات الأوكرانية ضرب الأحياء السكنية في دونيتسك.

 


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