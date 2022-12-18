اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى موجة قوية على شاطئ بجنوب إفريقيا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:36 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى موجة قوية على شاطئ بجنوب إفريقيا أمواج - صورة أرشيفية
وكالات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب إفريقيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في كوازولو ناتال: "كانت هناك موجة غريبة دفعت بعض الناس إلى البحر، وغرق ثلاثة وتم نقل 17 شخصا إلى المستشفى".

وأضاف أن أحد القتلى طفل يبلغ من العمر نحو سبع أو ثماني سنوات وأن المصابين "في حالة خطيرة أو حرجة".

وقالت خدمات الطوارئ إنها تخشى ارتفاع عدد القتلى منوهة بأن 35 من رجال الإنقاذ شاركوا في "جهود الإنقاذ الجماعي".

ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء أمس السبت (11 مساء بتوقيت سنغافورة) في خليج بلنتي، أحد الشواطئ الشهيرة في ثالث أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.

 


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