مدير عام مهرجان جنوب سيناء الدولى يعلن انطلاقه بمدينة شرم الشيخ بعد غد الثلاثاء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صرح الفنان عبد الرحيم حسن، مدير عام مهرجان جنوب سيناء الدولي، إن المهرجان في نسخته الأولى يمثل إضافة قوية لأرض سيناء وأهلها لجذب الأنظار لتلك البقعة الغنية من أرض مصر بمقوماتها الطبيعية والبشرية التي لايوجد مثيل لها.

فمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى ينطلق من يوم 20 إلى يوم 28 من شهر ديسمبر المقبل بين مدينتي شرم الشيخ، ودهب، بتنظيم مؤسسة شريان النيل للتنمية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، محافظة جنوب سيناء، الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، ومؤسسة بهية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

تابع مدير عام المهرجان، أن شباب مصر لديهم من المواهب والقدرات الإبداعية الكثير ويحتاجون فقط لفرصة حقيقية لإحتضان هذه المواهب وابرازها وتعريفها للجميع.

أكمل، أن المهرجان يتميز بكونه يقدم مجموعة شاملة من الفعاليات والمبادرات الإيجابية الآثر، والتي تحتضن شباب متعددي الجنسيات لخلق حلقة تواصل فعالة وتبادل ثقافي تحت مظلة شعار واحد سيناء الأرض الذهبية.

وتابع، أننا نشعر بالفخر أن أكثر من 15 دولة عربية تكون وجهتهم خلال مدة المهرجان الزمنية لأرض سيناء إضافة إلى التقدير باختيار دولة فلسطين ضيف شرف المهرجان لتكريم تلك الأرض المقدسة على أرض سيناء المباركة.

واصل، أن أرض سيناء مؤهلة بمقوماتها الطبيعية الساحرة التي تجذب أنظار العالم أجمع إليها، فقط تحتاج تسليط الضوء عليها من خلال مثل هذه المهرجانات المتنوعة بالفنون والآداب والعروض الاستعراضية والمبادرات الاجتماعية البناءة.

وأوصى بضرورة تشجيع السياحة التصويرية كما هو متاح في بلاد عربية مثل المغرب وتونس وغيرها، وبناءا عليه لابد من استغلال مقومات بلادنا المناسبة لتصبح مواقع تصوير طبيعية لإبراز جمال بلادنا وتنشيطا للسياحة في محتوى تصويري ترويجي.

وأشاد أن هذا مانفذه مهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى من خلال مسابقات التصوير ضمن فعالياته لإبراز أفضل صورة تصويرية برا أو بحرا، وأفضل فيلم وثائقي عن أرض سيناء لتشجيع المواهب المبدعة ولتكوين محتوى وثائقي يساعد في مزيد من الرواج السياحي.

واختتم الفنان عبد الرحيم حسن، مدير عام المهرجان، قائلا انتظروا مهرجانا شاملا يقدم فكرا شبابيا إبداعيا بمواهب مختلفة من أرض سيناء الذهبية للعالم أجمع.