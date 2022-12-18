اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكواهم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:29 ص
محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكواهم محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكواهم
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، استقبال المواطنين، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهما الدائم على الإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها، حيث استقبل المحافظ والسكرتير العام المساعد كل مواطن على حده، واستمعا لشكواه، ووعدهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

 

وأوضح محافظ قنا، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وحلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الإعتماد على كافة وسائل إستقبال الشكاوى للوصول إلى جميع المواطنين، حيث يتم استقبال المواطنين يوميا بالديوان العام للمحافظة للإستماع إلى شكواهم ، بالاضافة الي استقبال الشكاوى ايضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموجة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

 

وأضاف الداودي، إنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.


لقاء مواطنين

مكتب محافظ قنا

طلبات مواطنين

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة