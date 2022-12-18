محافظ دمياط تتابع نتائج حملات التموين لضبط الأسعار بالأسواق

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق والاعلان عنها بصورة واضحة أمام المواطنين.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المنظومة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددة أيضًا على التصدى وبحسم لأى محاولات لاحتكار لأو إخفاء السلع للمضاربة فى أسعارها بالأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للحفاظ على سلامةو صحة المواطنين، حيث أكدت على إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين الاجهزة المعنية للتأكد من توافر السلع بالأسواق بأسعارها المقررة ، لافتة إلى لأن المحافظة حريصة على متابعة هذا الملف بشكل مباشر.