محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مركز خدمات مصر

الوادي الجديد- فريق محافظات

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي يزور المُحافظة بهدف التنسيق لإنشاء (مركز خدمات مصر)، وذلك بحضور اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وتفقّد الوفد المبنى الإداري بجوار كلية الطب الذي سيتم تطويره ورفع كفاءته لصالح إنشاء المركز حيث أكد المحافظ أن "مركز خدمات مصر" هو المركز الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية عقب افتتاح المركز بأسوان والذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع دولةالإمارات العربية المتحدة، ويعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن؛ تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة 2030.