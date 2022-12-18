محافظ الغربية يكرم البطل حامد خلاف لحصوله على المركز الأول في بطولة العالم بأمريكا

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، البطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش، وذلك لحصوله على المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بعثة المنتخب المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، حيث حصل خلاف على الميدالية الذهبية وأول العالم في الديد لفت والبرونزية وثالث العالم في القوة البدنية، وهو ما يعد أول إنجاز تاريخي في محافظة الغربية في لعبه من أصعب الرياضات علي العالم.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للبطل حامد خلاف، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تقدم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية .